YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Davraz’da gerçeği aratmayan deprem, yangın ve çığ tatbikatı yapıldı

Davraz’da gerçeği aratmayan deprem, yangın ve çığ tatbikatı yapıldı

ISPARTA HABERLERİ  | 21.02.2020 15:58 | Son Güncelleme

Davraz’da deprem, yangın ve çığ tatbikatı yapıldı.

Davraz’da deprem, yangın ve çığ tatbikatı yapıldı. Nefes kesen tatbikatta tüm ekipler canla başla seferber oldu.
Isparta’da valilik koordinasyonunda, itfaiye ekipleri, UMKE, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Ekipleri (JAK) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekipleri, İl Özel İdaresi ekipleri, Isparta Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (ISTUDAK) ekipleri, Göller Bölgesi Doğa Sporları Kulübü (GÖLDOSK) ekipleri ve Davraz Off-Road Kulübü üyelerinin destekleriyle çığ tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat, senaryo gereği merkez üssü Çobanisa köyü olan 6.1 şiddetindeki depremle başladı. Çalışmaları Vali Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yerinde izledi. Depremin hemen ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde Vali Yardımcısı başkanlığında kriz merkezi oluşturularak il genelindeki gerekli koordinasyon sağlandı. Gelen ihbarlar hızla değerlendirilerek ihtiyaç olan yerlere arama kurtarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Depremin merkez üssü olan Çobanisa köyünde çıkan yangına ise itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kayak merkezine çığ düştü ihbarı
Yangının ardından senaryo gereği Davraz Kayak Merkezi’ne çığ düştüğü ihbarını alan ekipler bölgeye sevk edildi. Burada jandarmaya ait canlı arama köpeği Leo’nun çığ altında kalan kişilerin yerini tespit etmesiyle ekipler tarafından kazazedeleri çıkarma işlemi yapıldı. Karın altından çıkarılan yaralılar, UMKE ekiplerince paletli ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Daha sonra, telesiyejde mahsur kalan iki kişi de AFAD ve JAK ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerlerden başarıyla kurtarıldı. Tatbikat, kamu kurum ve kuruluşları ekipleri ile sivil toplum kuruluşu gönüllülerinden oluşan 80 kişilik bir ekiple gerçekleştirildi.

"Planları senaryoyla alanda uyguluyoruz"
Müdahaleyi yerinde izleyen Vali Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yangına kısa sürede müdahale ederek söndüren itfaiye çalışanlarına teşekkür ederek birer teşekkür belgesi verdiler. Gerçeğine yakın bir şekilde gerçekleştirilen tatbikat için görev alan tüm ekiplere teşekkür eden Seymenoğlu, bu tür tatbikatların afetlere hazırlık bakımından çok önemli olduğunu vurgulayarak, kağıt üzerinde bulunan afet planlarının sahada uygulanmasının ekiplere tecrübe kazandırdığını söyledi. Seymenoğlu, “Planlar yazılı kaldığı müddetçe başarılı olmuyor. Şimdi planları bir senaryoyla alanda uyguluyoruz. Planlarımızı alanda uygulamadığımız takdirde eksiklerimizi göremiyoruz. Bunu görebilmek için de böyle büyük bir organizasyon yaptık. Bu organizasyon içerisinde ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri var. Hepsinin ayrı görevleri var; arama ekipleri ayrı, kurtarma ekipleri ayrı, yardım ekipleri ayrı bunun benzeri birçok ekip oluşturuldu. Şimdi onların alandaki çalışmalarını görmüş olacağız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aile ekonomisine katkı için kurs

Aile ekonomisine katkı için kurs

Kıraathanelere oyun makinası baskını

Kıraathanelere oyun makinası baskını

Başkan Murat Çakır: "Köylerimizde çalışmalar aralıksız devam ediyor"

Başkan Murat Çakır: "Köylerimizde çalışmalar aralıksız devam ediyor"

Yeni stat gelecek sezon hizmete girecek

Yeni stat gelecek sezon hizmete girecek

Jandarmadan kaçak kazı operasyonu

Jandarmadan kaçak kazı operasyonu

Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Isparta Namaz Vakitleri 21 Şubat Cuma

İmsak
06:14
Sabah
07:34
Öğle
13:17
İkindi
16:20
Akşam
18:49
Yatsı
20:04

Isparta Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Cuma

Nane Limon Eczanesi
Merkez
Yarar Eczanesi
Merkez
Yıldız Eczanesi
Merkez
Avcular Eczanesi
Egirdir
Erol Eczanesi
Gelendost
Keçiborlu Eczanesi
Keciborlu
Derman Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Küçükyaman: "Biz, bu işe inandık, şampiyon olacağız "

Küçükyaman: "Biz, bu işe inandık, şampiyon olacağız "

Isparta 32 Spor’dan Karaman seferberliği

Isparta 32 Spor’dan Karaman seferberliği

Isparta ve Burdur’dan ortak Antrenör Gelişim Semineri

Isparta ve Burdur’dan ortak Antrenör Gelişim Semineri

Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

Genç polis memurundan romantik evlenme teklifi

Genç polis memurundan romantik evlenme teklifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.