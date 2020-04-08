Dayanışma ruhu ile üretiyorlar

Tepebaşı Belediyesi Belde Evi kursiyerleri, toplumsal dayanışmanın büyük önem taşıdığı Korona virüs ile mücadele sürecinde maske üretmeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri, toplumsal olarak sürdürülen koronavirüs mücadelesine destek olarak maske üretmeyi sürdürüyor. Belde Evleri, kadınların kendilerini geliştirdiği birer merkez olmanın yanı sıra, zor günlerde de dayanışmanın merkezi oluyor. Fatih Belde Evi ile Bahçelievler Belde Evi ve Meslek Edindirme Kurs Merkezi de dünya genelinde sağlık tehdidi haline gelen koronavirüse karşı tedbir amacıyla kullanılan maskelerin üretimine ev sahipliği yapıyor. Belde Evi kadınları, ilk olarak Tepebaşı Belediyesi personelinin kullanımına sunulmak üzere bin 770 adet maskenin üretimini tamamladı.

Üretmeye devam ediyorlar

Tepebaşı Belediyesi personelinin maske ihtiyacını tamamlayan kadınlar, merkezlerde maske üreterek dayanışma sürecine katkı sunmaya devam ediyor. Toplu alanlarda maske kullanımının zorunlu hale gelmesiyle birlikte kadınlar, artan maske ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla maske üretimi gerçekleştiriyor.

Günde yaklaşık 500 maske üretimini hedefleyerek duyarlılık örneği gösteren kadınlar, bu sürece katkı verdikleri için mutlu olduklarını ifade ediyor. Belde Evi kadınları, “Tepebaşı Belediyemiz her zaman bizim yanımızda. Biz de bu zor dönemde birbirimize destek olmak istedik. Bu süreci Başkanımız Ahmet Ataç’ın da belirttiği gibi dayanışma ruhu ile aşacağımıza inanıyoruz” diyor.

Kadınların hazırladıkları maskeler, pamuklu kumaştan üretiliyor ve yıkanarak yeniden kullanılabiliyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de ihtiyaç dahilinde maske üretiminin devam edeceğini belirtiyor.



