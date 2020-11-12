Dazkırı Belediye Başkanı Taylan’dan Başkan Kurt’a ziyaret

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Afyonkarahisar Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan ile bir araya geldi.

Odunpazarı Belediyesi ile kardeş belediye olan Afyonkarahisar Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti. Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyaret, samimi bir ortamda gerçekleşti. İki kardeş belediyenin başkanları bir süre sohbet etti. Odunpazarı Belediyesinin Odunpazarı ve Eskişehir halkı için çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Başkan İsmail Taylan, Odunpazarı’nın Başkan Kurt döneminde örnek kentler arasına girdiğini söyledi. Dazkırı Belediyesi olarak Odunpazarı Belediyesinden feyiz aldıklarını dile getiren Başkan Taylan, “Odunpazarı Belediyesi ile Dazkırı Belediyesi kardeş belediye. Bu durumdan bizi mutlu ediyor. Odunpazarı Belediyesi ile birlikte daha çok çalışma yapmak istiyoruz. Bunu konuşmak için Başkanımız Kazım Kurt’u ziyaret ettik. Kendisine misafirperverliği için teşekkür ediyorum” dedi.

Taylan’ı ağırlamanın kendisine mutluluk verdiğini belirten Başkan Kurt, ziyaret için Taylan’a teşekkür etti. Odunpazarı Belediyesi ile Dazkırı Belediyesinin birlikteliğinin uzun yıllar devam edeceğini kaydeden Başkan Kurt, Taylan’a çalışmalarında başarılar diledi.

