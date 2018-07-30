SPOR

De Laurentiis: Ronaldo Juventus'a gitmeden önce Napoli'ye önerildi!

İTALYA HABERLERİ  | 30.07.2018 22:46 | Son Güncelleme

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Ronaldo ve menajeri Jorge Mendes hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. De Laurentiis, Ronaldo'nun Jorge Mendes tarafından Juventus'a gitmeden önce kendilerine önerildiğini ancak bunu kabul etmediğini söyledi.

De Laurentiis: Ronaldo Juventus'a gitmeden önce Napoli'ye önerildi!

Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'ten Juventus'a transfer olmasının yankıları devam ederken, Napoli Başkanı De Laurentiis'ten transfer itirafı geldi.

Mavi-beyazlı ekibin başkanı yaptığı açıklamada, Ronaldo'nun Juventus'a transferi öncesi menajer Jorge Mendes'in Portekizli süpertarı kendisine önerdiğini itiraf ederek, "Ronaldo, spor dünyasının en zeki menajerine sahip. Rui Patricio transferi için onunla kahvaltı yapıyordum ve bana bir anda 'Ronaldo Real Madrid'den ayrılabilir. Bu oyunu oynamaya hazır mısın?' dedi." dedi.

"RONALDO BENİ ZENGİN Mİ EDECEK?"

Konuşmasının devamında Jorge Mendes ile konuşmasının anektodlarını aktarmaya devam eden başkan De Laurentiis, "Ronaldo beni zengin mi edecek? 100 milyon euro vereceğiz' dedim. Eğer o rakama getirse, korkacak bir şey yoktu, Ronaldo kendi maliyetini karşılardı. Ama sonra Juventus'u devreye soktu ve bedel yükseldi. Ronaldo artık belli bir yaşı geçti ve kariyerinin sonundaki bir oyuncuya böyle paralar vermek, böyle maaşlar vermek riskli." diyerek sözlerini sonlandırdı.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
cristiano ronaldo napoli juventus Aurelio De Laurentiis

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