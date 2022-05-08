Deaflympics'ten madalyayla dönen Erzurumlu milli sporcular çiçeklerle karşılandı

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'ndan (Deaflympics) madalyayla dönen milli sporcular Volkan Kardeşler ve Erkan Esenboğa için Erzurum'da karşılama töreni düzenlendi.

Yurda dönen milli sporcular, Erzurum Havalimanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, antrenör ve diğer ilgililerce çiçeklerle karşılandı.

Gümüş madalya alan milli karateci Volkan Kardeşler, basın mensuplarına, ülkesine madalyayla dönmenin heyecanını yaşadığını söyledi.

Antrenörlerinin eşliğinde hazırlık süreci geçirdiğini aktaran Volkan Kardeşler, "Dört ay kamp sürecinde bizden desteklerini esirgemeyen hocalarıma, federasyonumuza ve aileme teşekkür ediyorum. Olimpiyattan boş dönmedim, gümüş madalya aldım." diye konuştu.

Bronz madalya kazanan milli judocu Erkan Esenboğa ise Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek memleketine dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Brezilya'da ülkelerini en iyi şekilde temsil ettiklerini dile getiren Erkan Esenboğa, "Çok şükür yine eli boş dönmedik. 12 yıldır ülkemize gururlar yaşatmaya devam ettik. Erzurum'un dadaş gücünü orada da gösterdik. Üçüncü olimpiyatımdı. Bunlardan madalyayla döndüm. Allah nasip ederse 3 yıl sonra bir olimpiyat daha var. Madalya serimi devam ettirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

