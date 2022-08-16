DeFacto Fit ile sportif giyim stili

İSTANBUL (AA) - Global moda markası DeFacto, rahat, konforlu ve oversize detaylarla tasarladığı DeFacto Fit koleksiyonu ile spor giyimine trend görünümler katıyor.

Hafif ve rahat dokulu pamuk kumaşlardan tasarlanan DeFacto Fit koleksiyonu, yazın sıcak günlerinde dinamik bir stil arayanlara hitap ediyor.

Her bedene uygun kalıplar sunan koleksiyonda büyük baskılarla hareketlenen oversize tişörtler, microfiber kumaştan üretilmiş şortlar, kapüşon detaylı pamuklu üstler dikkati çekiyor.

Turuncu, gri, beyaz, siyah tonlarının enerjisiyle canlanan tasarımlar, günlük giyimde de kurtarıcı parçalar olarak yer alıyor. DeFacto Fit koleksiyonuna www.defacto.com online alışveriş sitesinden ve DeFacto mağazalarından ulaşılabiliyor.

