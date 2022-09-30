DeFacto kadınlara şık tasarımlar sunuyor

İSTANBUL (AA) - Klasik şıklığın vazgeçilmez parçaları tüvit takımlar, yelek formundaki elbiseler ve kalem pantolonlar bu sezon DeFacto yorumu ile tüketici ile buluşuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre DeFacto, kadınlara şık ve zamansız tasarımlar sunuyor.

Global moda markası DeFacto, şıklığından ödün vermek istemeyen kadınlara özel tasarladığı parçalarda siyah ve beyazın gücünü zamansız tasarımlar ile buluşturuyor.

Pembe ile hareketlenen tüvit takım dinamik bir şıklığa vurgu yaparken, saten gömlekler kalem pantolonlar ile bir araya geliyor. Yelek formundaki elbiselere ise desensiz, klasik gömlekler eşlik ediyor.

Tasarımlar arasında en dikkat çeken parça ise kazayağı desenli tüvit kumaşı, rahat kesimi ile havuç pantolon, yüksek belli denim pantolon ve etek ile kombinlenen hem klasik hem de spor tarza uygun oversize blazer ceket oluyor.

