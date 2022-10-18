DeFactoFit ile spor stilleri artık daha dinamik ve şık

İSTANBUL (AA) - DeFacto, spor giyimde konforu ve şıklığı ön planda tutan DeFactoFit ile spor stillerinin vazgeçilmez parçalarını modaseverler ile buluşturuyor.

DeFacto'dan yapılan açıklamaya göre, kaliteli ve rahat dokulu kumaşlardan üretilmiş DeFactoFit tasarımları yeni sezonda sporu hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak gören herkes için özel ürünler sunuyor. DeFactoFit tasarımları arasında sezon trendlerine göz kırpan tasarımlar kadar zamansız parçalar da öne çıkıyor.

Yoga ve antrenmanlar için hazırlanan tayt ve bra modelleri hareket özgürlüğünü kısıtlamayan dikişsiz kumaşları ile konforlu bir antrenmanın favori ikilisi oluyor. Rahatlığın ve esnekliğin bir arada hissedildiği tasarımlarda pembe, toprak, mavi, gri ve yeşilin pastel tonları dikkati çekiyor.

Enerjik antrenmanların en sevilen parçası olmaya aday crop sweatler ise neon renkler de öne çıkıyor. Sezonun trend rengi olan ve siyah ile kombinlenen somon ise bra, tişört ve eşofman takımlarında kendine yer buluyor.

DeFactoFit kadın tasarımlarının diğer öne çıkan parçaları ise her bedene uygun tasarlanmış spor flare pantolonlar, kapüşonlu ve fermuarlı üstler, soğuk havaların vazgeçilmezi warmtech alt-üst takımlar oluyor.

DeFactoFit erkek tasarımlarında da soft renkler ve rahat kesimler öne çıkıyor. Reflektör detaylar ile hareketlendirilmiş tracksuit takımlar ve blok renk geçişli montlar bere veya bucket şapkalar ile tamamlanıyor.

Her sezonun vazgeçilmezi basic tasarımlarda konforun göz önünde bulundurulduğu, dokulu ve sıcak tutan kumaşlar kullanılıyor. Siyah ve grinin öne çıktığı basic tasarımlar aynı zamanda sokak stiline de vurgu yapıyor.

Toprak tonları ve mavinin ön planda olduğu warmtech montlar ve eşofman takımlar ise soğuk havalarda maksimum koruma sağlıyor.

DeFactoFit erkek tasarımlarının öne çıkan diğer parçaları ise dokulu kumaş özelliği sayesinde nefes alabilen tişört ve şortlar, diz yapmayan performans odaklı eşofmanlar, futbol için özel olarak tasarlanan ve farklı kumaşların kullanıldığı mavi ve beyaz tonlarındaki parçalar oluyor.

DeFactoFit’in en önemli tasarımlarının arasında su şişesi gibi pet plastik ürünlerin geri dönüştürülmesiyle elde edilen sweatshirt ve eşofman altları yer alıyor. DeFacto, geri dönüştürülmüş malzemelerden ürettiği sürdürülebilir modelleri ile ham madde üretimi ve su, enerji ve doğal kaynak tüketimini minimuma indirmiş oluyor.

