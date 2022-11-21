Defile sırasında aniden poposunu açmıştı! Hatice, Aleyna Tilki'nin frikik verdiğini görünce...

Şarkıcı Aleyna Tilki, Etiler’deki bir kulüpten çıkarken süper mini eteğiyle zor anlar yaşadı. Eteğini çekiştirerek kapatmaya çalışsa da genç şarkıcı frikik vermekten ve gündeme gelmekten kurtulamadı.

Aleyna Tilki'nin eteğini çekiştirdiği anlar sosyal medyada da dikkat çekti. Aleyna'nın o halini gören ve bir dönem defilede aniden poposunu açarak gündeme gelen Hatice kendini tutamadı.

Şarkıcı Hatice sosyal medyada Aleyna Tilki'nin fotoğrafının altına "Valla gençlikte giyiniyor insan. Biraz kaçmış ayarı ama olsun insan hatalarını gördükçe olgunlaşıyor" dedi.

Hatice'nin bu sözleri sonrası şarkıcıya daha önce kalçasını sahnede açması hatırlatıldı.



