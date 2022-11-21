MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Defile sırasında aniden poposunu açmıştı! Hatice, Aleyna Tilki'nin frikik verdiğini görünce...

Defile sırasında aniden poposunu açmıştı! Hatice, Aleyna Tilki'nin frikik verdiğini görünce...

21.11.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muammer Ketenci'nin defilesinde boy gösteren şarkıcı Hatice o dönem defile sırasında aniden poposunu açarak gündeme bomba gibi düşmüştü. Günlerce konuşulan Hatice, Aleyna Tilki'nin frikik verdiğini görünce bakın ne dedi.

Defile sırasında aniden poposunu açmıştı! Hatice, Aleyna Tilki'nin frikik verdiğini görünce...

Şarkıcı Aleyna Tilki, Etiler’deki bir kulüpten çıkarken süper mini eteğiyle zor anlar yaşadı. Eteğini çekiştirerek kapatmaya çalışsa da genç şarkıcı frikik vermekten ve gündeme gelmekten kurtulamadı.

Aleyna Tilki'nin eteğini çekiştirdiği anlar sosyal medyada da dikkat çekti. Aleyna'nın o halini gören ve bir dönem defilede aniden poposunu açarak gündeme gelen Hatice kendini tutamadı.

Mini eteğini kontrol edemedi! Frikik verdi Mini eteğini kontrol edemedi! Frikik verdi

Şarkıcı Hatice sosyal medyada Aleyna Tilki'nin fotoğrafının altına "Valla gençlikte giyiniyor insan. Biraz kaçmış ayarı ama olsun insan hatalarını gördükçe olgunlaşıyor" dedi.

dd

Hatice'nin bu sözleri sonrası şarkıcıya daha önce kalçasını sahnede açması hatırlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eteğini yukarı kaldırıp arkasını döndü! Pozu tepki çektiEteğini yukarı kaldırıp arkasını döndü! Pozu tepki çekti
Sosyal medyayı ayağa kaldıran sözler! Kadın -erkek herkesten tepki çektiSosyal medyayı ayağa kaldıran sözler! Kadın -erkek herkesten tepki çekti
Göğüsleri elbiseden taştı! Bile bile frikik verdiGöğüsleri elbiseden taştı! Bile bile frikik verdi
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki Hatice

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı!

Ünlü oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı!

Açık ara fark ittifaklara da yansıdı! Yüzde 50'ye yaklaştı...

Açık ara fark ittifaklara da yansıdı! Yüzde 50'ye yaklaştı...

Sıfır otomobilde matrah heyecanı! İşte adım adım matrah hesabı

Sıfır otomobilde matrah heyecanı! İşte adım adım matrah hesabı

Hıncal Uluç'un o sözlerini hatırlatıp sitem etti! "Yaptığı kötülüğü kimse unutamaz"

Hıncal Uluç'un o sözlerini hatırlatıp sitem etti! "Yaptığı kötülüğü kimse unutamaz"

Hastane çalışanları karara tepki gösterdi: Asgari ücretle...

Hastane çalışanları karara tepki gösterdi: Asgari ücretle...

Erdoğan'dan kara harekâtı sinyali! Sisi ve Akşener mesajları...

Erdoğan'dan kara harekâtı sinyali! Sisi ve Akşener mesajları...

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.