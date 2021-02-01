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Define avcıları suç aletleriyle birlikte yakalandı

01.02.2021 18:03 | Son Güncelleme:
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Denizli’de tarihi eser, sigara ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik 5 ayrı operasyon düzenlendi.

Denizli’de tarihi eser, sigara ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik 5 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında onlarca kaçak ürünün yanı sıra tarihi eser aramada kullanılan çeşitli araç ve gereçler ele geçirildi. Şüphelilerin üzerinden çıkan altın ve gümüş arama sistemine ilişkin 32 sayfalık kullanım kılavuzu ise hayrete düşürdü.
Denizli İl emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri kent genelinde 5 ayrı operasyon düzenledi. Define arama yöntemleri ile değerli tarihi eserleri bularak satmayı hedefleyen şahısları tespit eden Kom ekipleri şüphelileri bir süre takibe aldı. Ayrıca kent genelinde yine tütün ile çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şüphelilerde bir süreliğine fiziki ve teknik takibe alındı. Kom ekipleri tarafından düzenlenen 5 ayrı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Düzenlenen operasyon kapsamında 8 adet cep telefonu, 3 adet sikke, kazılarda kullanılan 2 adet karot makinesi, 6 adet burgu, 6 adet metal boru, altın ve gümüş arama sistemi ile ilgili 32 sayfadan oluşan kullanım kılavuzu, 6 adet metal çubuk, 10 adet TAPDK bandrolü ve 47 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

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