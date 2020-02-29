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Defterdar’dan ÇESOB’a ziyareti

ÇORUM HABERLERİ  | 29.02.2020 18:42 | Son Güncelleme

Defterdar Durak Sercan, bu yıl 31.

Defterdar’dan ÇESOB’a ziyareti

Defterdar Durak Sercan, bu yıl 31. kutlanan Vergi Haftası münasebetiyle Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’u ziyaret etti.
Defterdar Durak Sercan beraberinde Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin ve Gelir Müdürü Ali Rıza Gülay ile birlikte ziyaret ettiği ÇESOB’ta Birlik Başkanı Recep Gür’le bir süre görüştüler.
Ziyarette konuşan Defterdar Sercan, Vergi Haftası kutlamaları ile vergi bilincini tüm toplum kesimlerinde yerleştirmenin amaçlandığını ifade ederek, ülkede vatandaşlara götürülecek olan tüm kamu hizmetlerinin en seri ve etkin bir şekilde götürülebilmesi için gerekli olan finansman kaynağının yaratılmasında vergi gelirlerinin büyük önem arz ettiğini kaydetti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, Çorumlu tüm esnaf ve sanatkarların vergi ödeme bilincine ve önemine sahip olduğunu belirterek, Defterdar Sercan’a nazik ziyareti için teşekkür etti.

Defterdar’dan ÇESOB’a ziyareti

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