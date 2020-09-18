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Dekoratif çiçek ve bitkiler BÜyükşehir’den

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.09.2020 14:07 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi, şehrin daha güzel bir görünüme sahip olması için yaptığı çiçeklendirme çalışmalarına yenilerini ekliyor.

Büyükşehir Belediyesi, şehrin daha güzel bir görünüme sahip olması için yaptığı çiçeklendirme çalışmalarına yenilerini ekliyor. Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından kent merkezindeki parklar “kurtbağrı” adı verilen çiçeklerin dekorlarıyla donatıldı.
Şehrin estetiğini her zaman ön planda tutan Büyükşehir Belediyesi, bu kez de dekoratif çiçekleriyle şehri güzelleştiriyor. Birbirinden farklı dekorlarla çiçekler Kayseri’yi renklendirirken “kurtbağrı” adı verilen çiçekler Kayserililer tarafından çok sevildi. Birçok vatandaş dekoratif çiçeklerin önünde fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

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Melikgazi
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