Dele Alli'den coronavirüsü esprisi için özür mesajı

Tottenham'ın yıldızı Dele Alli, geçtiğimiz gün Snapchat üzerinden yaptığı coronavirüs esprisi nedeniyle özür mesajı yayınladı.

Alli, Snapchat üzerinden yaptığı paylaşımda "Bu virüs beni yakalamak için daha hızlı olmalı" diyerek tepki çekmişti. İngiliz oyuncu yayınladığı özür mesajında "Komik değildi. Bunu hemen fark edip videoyu yayından kaldırdım. Kendimi ve kulübümü hayal kırıklığına uğrattım. Kimsenin benim böyle bir izlenime sahip olduğumu düşünmenizi istemem. Bu şaka yapılmaması gereken bir şakaydı. Çin'deki herkes için dualarımı gönderiyorum." sözlerini kullandı.

Alli'nin mesajı Çin'in en büyük sosyal paylaşım mecrası olan Weibo'da da yayınlandı ve kullanıcıların tepkisini bir nebze de olsa azaltmış oldu.

