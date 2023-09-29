Deli Yürek'in Zeynep'i Melda Bekcan bakın şimdi ne yapıyor! Asıl mesleği herkesi şaşırttı

Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünde yer aldığı Deli Yürek dizisiyle hafızalarımıza kazınan Melda Bekcan, uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Şimdilerde ne yaptığı merak edilen ünlü ismin asıl mesleğini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor.

Melda Bekcan, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde okurken diğer yandan oyunculuk ve sunuculuk eğitimi almış.

1995 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Bekcan, tıp fakültesinde 1 yıl okuyup 2. sınıfa geçtikten sonra sinema ve televizyon alanına olan ilgisi nedeniyle okul kaydını dondurmuş.

1997 yılında tekrar üniversite sınavına girerek bu kez İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü’nü kazanmış.

‘James Bond’ filminde oynayan ilk Türk kızı olan Bekcan, ‘Deli Yürek’, ‘Mavi Rüya’, ‘Deli Yürek Bumerang Cehennemi’ gibi çok izlenen yapımlarda başrol oynadı.

Çok sayıda reklam filminde de rol alan ünlü isim, radyo ve televizyon programlarında sunuculuk yaptı.

Zor Hedef, Mavi Rüya, Yusuf Yüzlü, Yeşeren Düşler, Hicret gibi yapımlarda da rol alan güzel oyuncu, en son 2013 yılında Helal Süt filminde kamera karşısına geçti.

Başarılı oyunculuğu ve duru güzelliğiyle dikkat çeken Melda Bekcan şimdilerde asıl mesleği olan diş hekimliği yapıyor. 2013 yılından beri Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda görev yapan Bekcan'ın hayatının büyük bir kısmı muayenehanede geçiyor.

Medya sektörü ile olan bağını da tam anlamıyla koparmayan Melda Bekcan, zaman zaman çeşitli projelerde sunuculuk da yapıyor.



