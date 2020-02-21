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Delik kulak zarı tamirinde kapalı yöntemin avantajları

ERZURUM HABERLERİ  | 21.02.2020 12:51 | Son Güncelleme

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.İbrahim Akın, delik kulak zarı onarılmasında son zamanlarda popüler bir yöntem olan kapalı kulak zarı ameliyatı olarak da bilinen Endoskopik Timpanoplastinin önemli avantajlar sağladığını belirtti.Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.İbrahim Akın, işitme duyusunun insanların yaşantılarını sağlıklı bir şekilde yürütebilmesini sağladığını ifade ederek, “Sağlıklı bir şekilde işitme sağlanması orta kulak ve iç kulağı enfeksiyonlardan korunması için sağlıklı bir kulak zarına ihtiyaç vardır.

Delik kulak zarı tamirinde kapalı yöntemin avantajları

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.İbrahim Akın, delik kulak zarı onarılmasında son zamanlarda popüler bir yöntem olan kapalı kulak zarı ameliyatı olarak da bilinen Endoskopik Timpanoplastinin önemli avantajlar sağladığını belirtti.
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.İbrahim Akın, işitme duyusunun insanların yaşantılarını sağlıklı bir şekilde yürütebilmesini sağladığını ifade ederek, “Sağlıklı bir şekilde işitme sağlanması orta kulak ve iç kulağı enfeksiyonlardan korunması için sağlıklı bir kulak zarına ihtiyaç vardır. Yıllar içerisinde geçirilen enfeksiyonlar, kulağa yabancı cisim sokulması, travmatik derecede yükses sese maruziyet gibi olaylarda kulak zarında delik oluşabilmektedir. Kulak zarında delik oluştuğu zaman sağlıklı işitmenin ayaklarından biri bozulmuş olmaktadır. Ayrıca orta kulak ve iç kulak yapıları da dışarıdan girecek su kaçmalarına karşı da savunmasız hale gelmekte buda tekrarlayan enfeksiyonlara ve işitme kaybında artışa sebep olmaktadır. Ayrıca denize,havuza girme duş esnasında su kaçırma korkusu hastaların sosyal yaşantılarında da sıkıntılara sebep olmakta ve hayatlarını bir miktar kısıtlamalarına sebep olmaktadır” dedi.
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.İbrahim Akın, bu probleme sahip hastalar ameliyat ile kulak zarındaki deliği kapatmak istemekte faka açık yöntemdeki ağrı,dikiş, günlük hayata dönüş süresinin uzun olması,anestezi süresinin uzun olması gibi dezavantajlar nedeniyle bu ameliyata cesaret etmekte zorlandığın belirterek, “Son zamanlarda popüler olan kliniğimizde de çok sık uyguladığımız birçoğununda şehir dışından gelen hastaların oluşturduğu Kapalı yöntemle kulak zarı onarılması (Endoskopik Timpanoplasti) operasyonu hastaların bu korkuları yenmesine katkıda bulunmuş hastaların günlük hayatına çok kısa sürede dönmesini sağlamıştır. Bu yöntem basitçe anlatmak gerekirse açık yöntemdeki gibi kulak kepçesinin arkasından kesi yapılmadan kulak deliğinden kamera ile girilerek gerçekleştirilmektedir. Kesi ve dikiş olmaması nedeniyle ağrı hemen hemen hiç olmamakta iz kalma problemi de yaşanmamaktadır. Hatta bazı meslek gruplarına başvuru esnasında elenme sebebi olan iz problemi nedeniyle birçok kişi de kliniğimize gelerek bu yöntem ile ameliyat olmayı tercih etmektedir. Ameliyat ortalama 30-60 dakika sürmekte klasik açık yönteme göre süre neredeyse yarı yarıya azalmaktadır. Hastalar bu ameliyatı geçirdikten sonra aynı gün taburcu da olabilmekte ve ertesi gün normal yaşantılarına dönebilmektedir.
Özetlemek gerekirse sağlıklı bir hayat sürdürebilmenin gerekliliklerinden biri de sağlıklı bir işitme ve normal kulak fizyolojisine sebep olmaktan geçmektedir. Bu durumun bozulmasına sebep olan delik kulak zarının onarılması işlemi artık korkulacak bir ameliyat değildir. Bu problemin önemsenmemesi işitme kaybının geri dönüşümsüz olarak ilerlemesine günlük hayatta ciddi kısıtlamalara sebep olmaktadır. Kulak zarında delik olan hastaların biran önce bir Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanına giderek bu problemden kurtulmasını önermekteyiz.” Şeklinde konuştu.

Delik kulak zarı tamirinde kapalı yöntemin avantajları

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