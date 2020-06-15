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Demet Akalın, boğaz kenarında lüks restoran açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 21:11 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınından dolayı konserleri iptal olduğu için maddi zorluklar yaşadığını söyleyen Demet Akalın, Okan Kurt'la Anadolu Hisarı'nda lüks restoran açtı.

Demet Akalın, boğaz kenarında lüks restoran açtı

Pandemi döneminde konserlerin yapılamaması nedeniyle, "Geçinemiyorum, idare edemiyorum. Bakmamız gereken çoluğumuz çocuğumuz var" diyerek isyan eden Demet Akalın, deniz kenarında restoran açtı.

Anadolu Hisarı'daki lüks restorana kızının ismini veren Akalın, geçtiğimiz gün mekanında arkadaşlarını ağırladı.

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Fotoğraflar, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

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Akalın'ın restoranında Gaziantep mutfağından lezzetler sunacağı öğrenildi. Boğaz'a sıfır olan lüks restoranın içi de modern eşyalarla dekore edildi.

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Akalın'ın yeni mekan açtığını gören sosyal medya kullanıcıları, Twitter'dan "Hani geçinemiyordun" diyerek tepki gösterdi.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
bu kadın Türkiye nin en yalancı, ahlaksız kadını
bu kadinin bi allah bir dedigine inanilir gerisi yalan...kocasinin alacaklilarina da allah sabir versin.dumenden bosanip yakayi kurtardilar
geçinemiyorum geçinemiyorum
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