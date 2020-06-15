Demet Akalın, boğaz kenarında lüks restoran açtı

Pandemi döneminde konserlerin yapılamaması nedeniyle, "Geçinemiyorum, idare edemiyorum. Bakmamız gereken çoluğumuz çocuğumuz var" diyerek isyan eden Demet Akalın, deniz kenarında restoran açtı.
Anadolu Hisarı'daki lüks restorana kızının ismini veren Akalın, geçtiğimiz gün mekanında arkadaşlarını ağırladı.
Fotoğraflar, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
Akalın'ın restoranında Gaziantep mutfağından lezzetler sunacağı öğrenildi. Boğaz'a sıfır olan lüks restoranın içi de modern eşyalarla dekore edildi.
Akalın'ın yeni mekan açtığını gören sosyal medya kullanıcıları, Twitter'dan "Hani geçinemiyordun" diyerek tepki gösterdi.
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