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Mahsun Kırmızıgül'den nostaljik paylaşım: Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 02:23 | Son Güncelleme

Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yıllar önce çekilen bir fotoğrafı paylaştı. Kırmızıgül'ün, bir gazino sahnesi için Özcan Deniz, Hülya Avşar, Demet Akalın, Nalan'la birlikte çekilen fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

Mahsun Kırmızıgül'den nostaljik paylaşım: Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken isimlerden olan ünlü sinemacı ve türkücü Mahsun Kırmızıgül, bu defa takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz, Hülya Avşar, Demet Akalın, Nalan'ın da yer aldığı ve yıllar önce çekilen fotoğrafı Twitter'dan paylaştı.

mahsun

"DEMET AKALIN'IN EN GARİBAN OLDUĞU DÖNEMLER"

Kırmızıgül paylaşımına, "Olay fotoğraf. Bu ceket, giydiğim kırmızı ceketten sonra en göz alıcı ceketim. Şu asalete bakın. Juventus forması mı? Perde mi? Beşiktaş forması mı? Zebra mı? Bende bilmiyorum. Bildiğim tek şey var. Bunu diken modacı bu ceket çok konuşulacak demişti. Adam haklı çıktı. Hülya Avşar, Al Pacino’nun yerli versiyonu hanıma ağa sanki.Özcan boyunundaki fular ile benden beter. Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler. Bu kadro ile İzmir Göl gazinosunda bir sezon beraber shaneye çıktık. İnanın sahneye çıkmayı, müzik yapmayı özledim" notunu yazdı.

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