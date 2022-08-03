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Demet Akalın'ın başından aşağı şampanya döktüğü kişi konuştu! "Onur duydum"

03.08.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum konserinde mekan çalışanının başından aşağı şampanya döktü. Sosyal medyada büyük tepki çeken olayın ardından garson Murat Yaşar “Onur duydum” diyerek yaşananları anlattı. Ayrıca Yaşar'ın garson değil, işletme müdürü olduğu ortaya çıktı.

Bodrum’da konser veren Demet Akalın içtiği şampanyayı elma suyuna benzettikten sonra garson olduğu iddia edilen kişinin başından dökmüştü. Demet Akalın’ın bu hareketi sosyal medyada büyük tepki çekti. Tepkiler sonrası açıklama yapan Demet Akalın, "O gecede personel şefinin kendisi 'dök dök' diye ısrar ediyor. Gelen gurbetçi müşteriler de şampanyaları zaten garsonların kafasından dökülmesi için gönderiyor. 10 senedir dökülüyor şampanyalar bu şekilde, şimdi mi battı?" dedi.

DEMET AKALIN'I SAVUNDU

Başından aşağı şampanya dökülen kişinin garson değil, işletme müdürü Murat Yaşar olduğu ortaya çıktı. Murat Yaşar da, Demet Akalın’ı savundu.

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AKALIN’I SAVUNDU: AŞAĞILIK BİR DURUM YOK!

Demet Akalın'la çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan Murat Yaşar şu ifadeleri kullandı:

"Solistimiz ile 2018 yılından bu yana çalışıp birçok yeni proje ve sahnede de birlikte olmaktan onur ve gurur duyacağımızı belirtmek isterim. Bu durum tamamen espri amaçlıdır. Yıllardır plaj konserlerinde yaptığımız bu şampanya olayı aşağılık bir durum içeren bir şey barındırmamaktadır."

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Demet Akalın
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