Arda Güler, Dünya Kupası maçı sonrası sevincini Gibi ile yaptı! Feyyaz Yiğit durur mu...

A Milli Futbol Takımımız, Kosova karşısında deplasmanda 1-0 kazanarak 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası vizesi aldı. Bu tarihi galibiyet, tüm Türkiye’yi gurur ve sevinçle doldurdu.

Başarılı futbolcumuz Arda Güler maç sonrasında sosyal medyada peş peşe paylaşımlar yaptı.

Arda Güler sevincini Gibi dizisi paylaşımıyla da gösterdi. Gibi'deki "Bu gece ben yattığım yeri beğenirim işte. Bu gece var ya uyuyacağız, işte o belli oldu" repliğinin yer aldığı sahneyi paylaşan Arda Güler sosyal medyada da adından söz ettirdi.

Feyyaz Yiğit de kendi hesabında Arda Güler'in paylaşımına yer verdi.