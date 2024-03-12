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Demet Akalın, Yunus Emre ve Aleyna arasındaki yakınlığı görünce yorum yapmadan duramadı! "Aşkım diyorum..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
12.03.2024 16:27
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Survivor All Star 2024 hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın en sıkı takipçilerinden biri de Demet Akalın. Sosyal medyada sık sık Survivor paylaşımı yapan Demet Akalın son olarak Yunus Emre ve Aleyna arasındaki yakınlığı görünce yorum yapamadan duramadı.

Demet Akalın, Yunus Emre ve Aleyna arasındaki yakınlığı görünce yorum yapmadan duramadı! "Aşkım diyorum..."

Survivor All Star'da tansiyon hiç düşmüyor. Yarışmada sürekli olarak yeni olaylar yaşanıyor. Yarışmada her gün yeni bir olayla karşımıza Yunus Emre çıkıyor.

Hayranlarının sosyal medyada 'Sarı Papatya' olarak andığı Yunus Emre Özden, sezonun en sivri isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Katıldığı ilk sezondan itibaren agresif tavırlarıyla dikkat çeken Yunus Emre, cezalarıyla sık sık gündeme geliyor.

Diğer bir yandan Yunus Emre'nin kadın yarışmacılarla olan yakınlığı da sosyal medyada eleştiriliyor.

YUNUSEMREALEYNA

Geçtiğimiz haftalarda Gizem'in, Yunus Emre'ye yakın temasta bulunması ve yüzünü tutarak kendine bakmaya zorlaması izleyenlerin tepkisini çekmişti.

Yarışmada Yunus Emre'nin Aleyna'yla konuşurken "Bebeğim 3 gündür ben de aynı şeyi yaşadım" dediği sözleri gündem oldu.

YUNUSEMREALEYNA

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yunus Emre'nin 'Bebeğim' hitabının ardından sosyal medya yine ayağa kalktı. Yarışmacıya yorum yağdı.

Survivor'ın sıkı bir takipçisi olan Demet Akalın Aleyna Kalaycıoğlu'ndan hoşlanmadığını her fırsatta dile getiriyordu.

Demet Akalın, bu sefer gündeme gelen "bebeğim" meselesiyle ilgili soluğu Twitter'da aldı.

Konuyla ilgili yorum yapan şarkıcı, "Zerre sevmiyorum kızı ama asla senin düşündüğün cinste söylemiyor. Ben her gün aşkım diyorum herkese" ifadelerini kullandı.

DEMETAKALIN


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Demet Akalın sosyal medya
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