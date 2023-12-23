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Demet Şener oğluna kavuştu! Real Madrid forması giyen Ömer'in babasına benzerliği dikkat çekti

23.12.2023 12:21 | Son Güncelleme:
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1995 Miss Turkey birincisi Demet Şener, hem güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan tescilli güzel Demet Şener Real Madrid forması giyen oğlu Ömer'e kavuştu. Ömer'in babasına benzerliği gündem oldu.

1995 yılında gerçekleşen Miss Turkey' de birinci seçilen Demet Şener, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Şener, sık sık paylaşım yaptığı Instagram hesabında Madrie'den dönen oğluyla paylaşım yaptı.

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Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer, babasının yolunda ilerlemeyi tercih etti. Anadolu Efes altyapısında forma giyen 14 yaşındaki Ömer Kutluay İspanyol ekibi Real Madrid Basketbol Takımı altyapısına transfer oldu.

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Türkiye'ye gelen oğluna kavuşmanın sevincini yaşayan Demet Şener paylaşımlara doyamadı.

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Demet Şener'in oğlu Ömer'in babasına benzerliği dikkat çekti.

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İki çocuk annesi olan Demet Şener'in İrem adındaki kızı da güzellik ailede genetik dedirtiyor.


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Anahtar Kelimeler:
Demet Şener İbrahim Kutluay Miss Turkey yaşında
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