MAGAZİN

Demi Rose kendini işine adadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.06.2018 10:44 | Son Güncelleme

İngiltere doğumlu model Demi Rose, Kylie Jenner'la ilişkisi devam ettiği dönemde Tyga ile anılmaya başlamasının ardından ismini duyurmuştu. 23 yaşındaki güzel, kendini işine adadı

Kum saatine benzetilen kıvrımlı fiziğiyle dikkati çeken Demi Rose; Instagram hikayeler kısmından soluk almadan paylaşımlarına devam ediyor

Her zaman seksi!

1 / 11

Ibiza'da olan 23 yaşındaki ünlü manken Demi Rose, bir bikini markasının tanıtımını Instagram hesabından yüklediği fotoğraflarla yapıyor.
2 / 11

Kendini işine adayan genç fenomen her dakika bir seksi pozunu paylaşarak hayranlarından tam puan alıyor.
3 / 11

Demi Rose Mawby'nin hesabı, kusursuz kıvrımlarını gözler önüne seren cesur fotoğraflarla dolu.
4 / 11

Rap'çi Tyga'nın eski kız arkadaşı olan Demi Rose, iyiden iyiye modelliğe alıştı.
5 / 11

İngiliz model Demi Rose, 27 Mart 1995 Birmingham doğumlu.
6 / 11

7 / 11

8 / 11

9 / 11

10 / 11

11 / 11

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demi Rose demi rose seksi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Bekir Ağırdır: İki sene sonra yeniden seçime gideriz

Bekir Ağırdır: İki sene sonra yeniden seçime gideriz

2 yıldır burnunun akıntısını durduramıyordu! Sebebini öğrenince hayatının şokunu yaşadı!

2 yıldır burnunun akıntısını durduramıyordu! Sebebini öğrenince hayatının şokunu yaşadı!

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nilay Dorsa havuzda aşka geldi

Nilay Dorsa havuzda aşka geldi

Danla Bilic'ten seçim sonrası olay yorum: Embesil dostlarımın...

Danla Bilic'ten seçim sonrası olay yorum: Embesil dostlarımın...

Hakan Çalhanoğlu evliliği ile ilgili bomba iddia

Hakan Çalhanoğlu evliliği ile ilgili bomba iddia

Şeyma Subaşı: Ay ben iş kadını oldum da…

Şeyma Subaşı: Ay ben iş kadını oldum da…

Ebru Şallı'nın sevgilisi sezonu böyle açtı

Ebru Şallı'nın sevgilisi sezonu böyle açtı

Enis Arıkan’ın 6 günde şaşırtan değişimi

Enis Arıkan’ın 6 günde şaşırtan değişimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.