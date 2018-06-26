Demi Rose kendini işine adadı

Kum saatine benzetilen kıvrımlı fiziğiyle dikkati çeken Demi Rose; Instagram hikayeler kısmından soluk almadan paylaşımlarına devam ediyor
Her zaman seksi!
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Ibiza'da olan 23 yaşındaki ünlü manken Demi Rose, bir bikini markasının tanıtımını Instagram hesabından yüklediği fotoğraflarla yapıyor.
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Kendini işine adayan genç fenomen her dakika bir seksi pozunu paylaşarak hayranlarından tam puan alıyor.
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Demi Rose Mawby'nin hesabı, kusursuz kıvrımlarını gözler önüne seren cesur fotoğraflarla dolu.
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Rap'çi Tyga'nın eski kız arkadaşı olan Demi Rose, iyiden iyiye modelliğe alıştı.
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İngiliz model Demi Rose, 27 Mart 1995 Birmingham doğumlu.
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