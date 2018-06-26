Demi Rose kendini işine adadı

Kum saatine benzetilen kıvrımlı fiziğiyle dikkati çeken Demi Rose; Instagram hikayeler kısmından soluk almadan paylaşımlarına devam ediyor

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Ibiza'da olan 23 yaşındaki ünlü manken Demi Rose, bir bikini markasının tanıtımını Instagram hesabından yüklediği fotoğraflarla yapıyor.