Manken Irmak Öztaş, podyumdan indi iş bulamayınca fırıncı oldu

Türkiye'yi yurt dışında da temsil eden manken Irmak Öztaş, iş bulamadığından dolayı İzmir'de bir fırında işe girdiğini duyurdu.

Miss Turkey, World Miss University ve Best Model gibi prestijli organizasyonlarda Türkiye’yi temsil eden manken Irmak Öztaş, kariyerinde keskin bir değişikliğe gitmek zorunda kaldı.

FIRINDA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Yaklaşık yedi ay süren iş arama sürecinin ardından Öztaş, İzmir’in Göztepe semtindeki bir fırında çalışmaya başladı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda süreci tüm şeffaflığıyla anlatan genç model, uzun süredir farklı alanlarda iş arayışında olduğunu ancak aradığı fırsatı bir türlü bulamadığını dile getirdi.

Boş durmak yerine çalışmayı tercih ettiğini belirten Öztaş, fırında ekmek dağıttığı ve müşterilerle ilgilendiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Podyumların ışıltılı dünyasından fırın tezgahının sıcaklığına uzanan bu değişim yüzlerce destek mesajları aldı.

