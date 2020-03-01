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Demir; “Devletimizin yanındayız”

MUĞLA HABERLERİ  | 01.03.2020 13:21 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı sonrası açıklama yapan MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Kazım Demir, rejim güçlerinin bu saldırısını kınadı.Demir, tüm imkan ve gücümüzle devletimizin ve halkımızın yanında olduğumuzu kesin ve net bir şekilde beyan ederiz açıklamasında şunları söyledi; “Milletimizin başı sağolsun.

Demir; “Devletimizin yanındayız”

Suriye’nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı sonrası açıklama yapan MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Kazım Demir, rejim güçlerinin bu saldırısını kınadı.
Demir, tüm imkan ve gücümüzle devletimizin ve halkımızın yanında olduğumuzu kesin ve net bir şekilde beyan ederiz açıklamasında şunları söyledi; “Milletimizin başı sağolsun. Suriye İdlib bölgesinde karşı karşıya kaldıkları menfur saldırılar sonucunda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tarihi boyunca hiçbir zaman başka bir devletin toprak bütünlüğünü bozacak işgal ya da ülke düzenini bozacak bir saldırının içinde yer almadı. Devletimiz, yanı başımızdaki büyük bir tehdide karşı kendi ulusal güvenliğimizi korumak amacıyla İdlib’de bulunuyor. Bizler gerek Soçi, gerekse Astana süreçlerin de sorun artırıcı değil çözüm öneren taraf olarak var olduk ve bu süreçler de devlet geleneğimizin birleştiricilik ve koruyuculuk ilkeleri ile hareket ettik. Suriye’deki savaş haline sadece diplomatik ve askeri bir kriz yönetimi olarak bakmadık. Türkiye Cumhuriyeti olarak olaya insani hassasiyetler ile yaklaşan tek ülke olduk ve oradaki insanlık dramını çözmeye gayret ettik. Mehmetçiğimiz, daima mazlumun yanında, zalimin karşısındadır. Dünyanın iyiliği için cephede, insanlık adına siperdedir. Hakları ellerinden alınanların imdadına koşmak için seferdedir. Rejim güçleri, Münbiç mutabakatı çerçevesinde belirlenen sınırları “teröristlere yönelik operasyon” bahanesiyle ihlal etmektedir. Türkiye’nin zorlu kış şartlarında evlerini terk etmek zorunda kalan mültecilerin evlerine dönebilmesi ve güvenli koridor açılabilmesi için yaptığı ateşkes ve geri çekilme çağrılarına kulak tıkayan Rejim kuvvetleri ve hamileri, hukuksuz eylemlerine devam etmektedir. Haklı gerekçelerle bulunduğumuz topraklarda uğradığımız saldırılar, hiçbir uluslararası hukuk ilkesine uymamakta, uluslararası anlaşmalara ters rejimin hukuksuz eylemleri ve Mehmetçiğe yönelik saldırılarına karşı, şanlı Türk ordusunun gerekeni yapacağından şüphemiz yoktur. Beraberliğimizi korumak ve her zaman yaptığımız gibi zor zamanda kenetlenmek bize ve kültürümüze yakışan bir hareket olacaktır Devletimizin ve milletimizin maddi manevi huzuru ve menfaatleri gözetilerek alınacak her kararda ve gerek masada diplomatik yollarla gerekse sahada askeri önlemlerle atılacak adımlarda, MÜSİAD olarak tüm imkan ve gücümüzle devletimizin ve halkımızın yanında olduğumuzu kesin ve net bir şekilde beyan ederiz” dedi.

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