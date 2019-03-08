Demir Grup Sivasspor 2 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor (Spor Toto Süper Lig)

Spor Toto süper Lig'in 25 haftasında Sivasspor, Fatih Aksoy ve Douglas'ın golleriyle Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmasnın 35. dakikasında genç savunmacı Fatih Aksoy, Özer Hurmacı'nın asistinde kafayla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Dakikalar 45'i gösterdiğinde Özer, yine sahneye çıktı ve bu sefer ortasını Douglas'a gönderdi. Brezilyalı yıldız, attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Bu skorla Sivasspor, puanını 34'e çıkartarak maç fazlasıyla ligde 7. sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor ise aynı puanla, averaj farkıyla Sivasspor'un 1 basamak üstünde 6. sırada yer aldı.

Sivasspor, 3 karşılaşma sonrasında ilk galibiyetini elde ederken, Yeni Malatyaspor ise oynadığı son 7 müsabakada galibyet yüzü göremedi.

Sivasspor, gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sol kanattan gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Emre Kılınç, pasını Ndinga'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza alanı dışından çektiği şutta top kalenin yanından auta çıktı.

24. dakikada Hakan Arslan, ceza alanı dışında topu Eren Tozlu'ya kaptırdı. Eren Tozlu'nun şutunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.

25. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası kafalardan seken top ceza sahası dışında Fatih Aksoy'un önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

35. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Özer Hurmacı geçti. Özer Hurmacı'nın ortasında topa iyi yükselen Fatih Aksoy, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0.

37. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Özer Hurmacı'nın altıpas üzerinden vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.

45. dakikada Demir Grup Sivasspor, farkı 2'ye çıkardı. Özer Hurmacı'nın sağ kanattan ortası sonrası ön direkte topu önüne alan Douglas, yakın mesafeden topu kaleci Farnolle'nin üzerinden ağlarla buluşturdu. 2-0.