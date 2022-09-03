YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

03.09.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: - "Çok gol kaçırdık. Pozisyonlarımız vardı, son pasları maalesef değerlendiremedik"

Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, çok pozisyona girdiklerini ancak gol atamadıklarını söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın ilk yarısının ortada geçtiğini belirtti.

İlk yarıda her iki takımın da pozisyonları olduğunu aktaran Çalımbay, "İkinci yarı hem oyuncu değişikliği hem de taktiksel değişiklik anlamında çok iyiydi. Ondan sonra zaten çok iyi oynamaya başladık. Çok güzel pozisyonlar yakaladık." dedi.

Bugün gol yemeden karşılaşmayı tamamladıklarını dile getiren Çalımbay, "Çok gol kaçırdık. Pozisyonlarımız vardı, son pasları maalesef değerlendiremedik. O yüzden üzgünüz. Bu maçı mutlaka kazanmak istiyorduk. Ligdeki gidişatımızın iyi olması gerekiyor ki Avrupa'da rahatça mücadele edelim. Onun için de tek amacımız bu maçı kazanmaktı." diye konuştu.

Takımda hazır olmayan futbolcuların bulunduğunu sözlerine ekleyen Çalımbay, o oyuncuların 2-3 hafta içerisinde daha iyi konuma gelerek takıma faydalı olacaklarını dile getirdi.

Ligde geçen sezon da benzer sıkıntılar yaşadıklarını anımsatan Çalımbay, "Geçen sezon bayağı beraberlikle başlamıştık. Onun için en az 2-3 hafta içerisinde gerçek hüviyetimize bürüneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu takım üç seneden beri Avrupa'ya gidiyor"

Takımının dağınık oynadığı yönündeki soruyu cevaplayan Çalımbay, bu fikre katılmadığını vurguladı.

Çalımbay, oyuncularının hata yapabileceğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu takım üç seneden beri Avrupa'ya gidiyor. Son zamanlarda Anadolu kulüplerinde var mı üst üste Avrupa'ya giden? Varsa söylesinler. Bazı transferler geç geldi, arkadaşları oynatamıyoruz. Gelen oyuncu arkadaşlarımızı maç temposu kazanmaları için bu maçlarda oynatıyoruz. Burada bazı şeyleri göze alıyoruz. Hem Avrupa'da hem de ligde oynuyoruz. Bunu bir Anadolu takımının oynaması çok zor. Bütçen yok ve istediğin oyuncuyu alma şansın sıfır. Paranın yettiği oyuncuları alıyoruz. Olmayan şeyleri oldurmaya çalışıyoruz. Takımımdan çok memnunum. 2-3 hafta sonra çok iyi bir duruma geleceğiz."

Karşılaşmada savunma oyuncusu Uğur Çiftçi'nin kırmızı kart görmesini doğru bulmadığını ve bunu hakemle de paylaştığını belirten Çalımbay, ilk önce verilen ve sonrasında iptal edilen penaltı kararının da yanlış olduğunu savundu.

Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin transfer çalışmalarını tamamladığını da sözlerine ekledi.

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardındanDemir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından
Yalova'da kurulan midye çiftliklerinde hasat başladıYalova'da kurulan midye çiftliklerinde hasat başladı
Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'nda yapılan camide ilk cuma namazı kılındıKütahya Hava Er Eğitim Tugayı'nda yapılan camide ilk cuma namazı kılındı
Anahtar Kelimeler:
demir grup sivasspor futbol süperlig vavacars fatih karagümrük

Sivas Namaz Vakitleri 3 Eylül Cumartesi

İmsak
04:27
Sabah
05:54
Öğle
12:36
İkindi
16:15
Akşam
19:08
Yatsı
20:30
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Asla denemeyin! Tehlikeli ve korkunç: Vajinal değişiklik...

Asla denemeyin! Tehlikeli ve korkunç: Vajinal değişiklik...

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.