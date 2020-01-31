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Demirci Ticaret Odasından Elazığ ve Malatya’ya destek

MANİSA HABERLERİ  | 31.01.2020 18:04 | Son Güncelleme

Manisa’nın Demirci ilçesinde, Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından toplanan yardım paketleri bölgedeki vatandaşlara gönderildi.Demirci Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ ve Malatya’daki depremin ardından bölgedeki vatandaşların yanında olmak amacıyla oda yönetimi ve meclisince yardım paketleri hazırlandı.

Demirci Ticaret Odasından Elazığ ve Malatya’ya destek

Manisa’nın Demirci ilçesinde, Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından toplanan yardım paketleri bölgedeki vatandaşlara gönderildi.
Demirci Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ ve Malatya’daki depremin ardından bölgedeki vatandaşların yanında olmak amacıyla oda yönetimi ve meclisince yardım paketleri hazırlandı. Elazığ ve Malatya’daki vatandaşların ihtiyaçlarına göre tedarik edilen battaniye, ısıtıcı, bebek bezi, kuru gıda ve giyim eşyaları paketlenerek AFAD koordinasyon merkezine gönderildi. Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kelem, "Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem bizleri derinden üzdü. Depremin ardından başlatılan yardım kampanyası çalışmalarına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinesinde bizlerde bir çalışma yaptık. Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda oda yönetimimiz ve iş adamlarımızın destekleri battaniye, bebek bezi, kuru gıda, giyim eşyaları ve ısıtıcılardan olan yardım paketleri deprem bölgesinde AFAD Yardım koordinasyon bölgesine gönderildi. Yeniden talep olması doğrultusunda bölgeye desteklerimizi sürdüreceğiz. Rabbim ülkemizi afetlerden korusun. Milletimizin bu dayanışması ve birliği her daim sürsün" dedi.

Demirci Ticaret Odasından Elazığ ve Malatya’ya destek

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