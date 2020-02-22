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Demirci’de doğalgaz çalışmaları başladı

MANİSA HABERLERİ  | 22.02.2020 14:03 | Son Güncelleme

Manisa’nın Demirci ilçesinde TÜMAŞ ve BOTAŞ mühendislerince 8 ay sürecek olan doğalgaz etüt çalışmasına başlandı.

Demirci’de doğalgaz çalışmaları başladı

Manisa’nın Demirci ilçesinde TÜMAŞ ve BOTAŞ mühendislerince 8 ay sürecek olan doğalgaz etüt çalışmasına başlandı. İlçeye en geç 20 ay içinde doğalgaz verilmeye başlanacağı öğrenildi.
23 Aralık 2019 tarihinde etüt ihalesi yapılan Demirci Doğalgaz yatırımının ihale sürecinin tamamlamasının ardından BOTAŞ ve TÜMAŞ mühendisleri ilçeye giderek saha çalışmalarına başladı. Demirci Belediyesini ziyaret eden BOTAŞ Komisyon Başkanı Alperen Altıparmak ve TÜMAŞ Proje Müdürü Deniz Tezcan, Demirci Doğalgaz Boru Hattı Etüt çalışmaları ve süreçte yapılacak resmi çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Selami Selçuk’a bilgilendirme yaptı.
Demirci Belediyesi meclis salonunun tahsis edildiği mühendislere, Demirci Belediyesi Fen İşleri ekipleri de çalışmalar kapsamında destek verecek.
Gördes Pig istasyonundan başlayacak olan etüt çalışmaları kapsamında, güzergah ve harita çalışmalarının da beraber yürütüleceği öğrenildi.

Demirci’nin bir hayali daha gerçekleşiyor
Başlayan çalışmaları sevinçle karşıladıklarını kaydeden Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, "Hemşehrimiz Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın destekleri ile başlatılan Demirci Doğalgaz yatırımında, BOTAŞ ve TÜMAŞ yetkilileri etüt çalışmaları kapsamında çalışmalara başladı. 8 aylık bu süre içerisinde Doğalgaz Boru Hattı yapım ihalesini de yine Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın destekleri gerçekleştirecek. Şehir için dağıtım çalışmalarının başlamasıyla 18-20 ay gibi bir sürede ilçemiz doğalgaz kullanabilecek hale gelecektir." dedi.

Demirci’de doğalgaz çalışmaları başladı

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