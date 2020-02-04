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Demirci’de ustalar kursiyerlerle buluştu

MANİSA HABERLERİ  | 04.02.2020 16:55 | Son Güncelleme

Manisa’nın Demirci ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından sürdürülen "Kursiyerler ustalarla buluşuyor" projesi kapsamında kursiyerler, ilçede faaliyet gösteren işyerlerini ziyaret ederek, faaliyetleri yerinde görme imkanı yakalıyor.Proje kapsamında daha önce bıçakçı, semerci, çancı ve sıcak demir ustalarının atölyelerini ziyaret eden kursiyerler, bu ay da yıllardır ilçede faaliyetini yürüten Tasarruf İplik Sanayi Fabrikasında inceleme yaptı.Firma yönetim kurulu üyesi Hakkı Gümüşdere, kursiyerlere ve katılımcılara firmanın çalışma prensipleri, üretim hacmi ve üretim departmanları ile ilgili sunum yaptı.

Manisa’nın Demirci ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından sürdürülen "Kursiyerler ustalarla buluşuyor" projesi kapsamında kursiyerler, ilçede faaliyet gösteren işyerlerini ziyaret ederek, faaliyetleri yerinde görme imkanı yakalıyor.
Proje kapsamında daha önce bıçakçı, semerci, çancı ve sıcak demir ustalarının atölyelerini ziyaret eden kursiyerler, bu ay da yıllardır ilçede faaliyetini yürüten Tasarruf İplik Sanayi Fabrikasında inceleme yaptı.
Firma yönetim kurulu üyesi Hakkı Gümüşdere, kursiyerlere ve katılımcılara firmanın çalışma prensipleri, üretim hacmi ve üretim departmanları ile ilgili sunum yaptı. Daha sonra departmanlarını gezen kursiyerler, iplik ustalarının çalışmaları ve iplik işlemeyle ilgili uygulamalı olarak yerinde bilgi aldı.
Amaçlarının nadide mesleklerinin unutulmaması olduğunu ifade eden Demirci Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Çetinkaya, "Kursiyerler Ustalarla buluşuyor projemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Kurumumuzda meslek edindirme kurslarında eğitim gören kursiyerlerimiz ile tasarruf iplik fabrikasını ziyaret ettik. Halı kenti olan şehrimizin, halının üretim malzemesi olan ip’in nasıl üretildiğini kursiyerlerimizi uygulamalı olarak gösterdik. Toplumumuzun değeri olan sanatkarlarımız ve ustalarımızın bin bir emek vererek yaptığı bu meslekleri gelecek kuşağa aktarılması hedefimizdir." dedi.

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Karaosmanoğlu Eczanesi
Merkez
Korkmaz Eczanesi
Merkez
Yayla Eczanesi
Merkez
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Turgutlu
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