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Demircili esnafa hijyen seti

MANİSA HABERLERİ  | 01.06.2020 16:37 | Son Güncelleme

Manisa’nın Demirci ilçesinde 80 gün sonra faaliyetlerine başlayan kahvehanelere içinde dezenfektanın da yer aldığı hijyen seti hediye edildi.Covid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde normalleşme sürecine geçilmesinin ardından 80 gündür kapalı olan kahvehane ve kıraathane esnafı Demirci’de de işbaşı yaptı.

Manisa’nın Demirci ilçesinde 80 gün sonra faaliyetlerine başlayan kahvehanelere içinde dezenfektanın da yer aldığı hijyen seti hediye edildi.
Covid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde normalleşme sürecine geçilmesinin ardından 80 gündür kapalı olan kahvehane ve kıraathane esnafı Demirci’de de işbaşı yaptı. Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da, kahvehaneleri ziyaret ederek esnafa yerli ve milli üretim olan Borel el dezenfektanı, maske ve yüz koruma siperi verdi.
Esnaflara tedbirler noktasında uyarılarda bulunan Belediye Başkanı Selami Selçuk yaptığı açıklamada, "Korona virüs ile mücadelemiz sürüyor. Ülkemiz bir yandan da normalleşme sürecine girdi. Halkımızın tedbirlere aynı şekilde uymalarını arzu ediyoruz. Esnafımız tam anlamıyla iş yerlerinde çalışmaya başladı. Bu süreci Sağlık Bakanlığımızın bizlere sunduğu hijyen kuralları ile başarıyla atlatacağız." dedi.

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