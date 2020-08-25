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Demirkale: “Kan bağışında bulunmak insanlık görevidir”

AMASYA HABERLERİ  | 25.08.2020 15:49 | Son Güncelleme

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, korona virüs salgını ve hava sıcaklıklarından dolayı kan stoklarının azalmasından nedeniyle Türk Kızılayı tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına destek verdi.Türk Kızılayı Samsun Bölge Müdürlüğüne bağlı, Merzifon Atatürk Anıtı önünde yer alan Kızılay gezici kan toplama bağış aracına giden Demirkale, kan bağışında bulundu ve kan bağışının önemini vurguladı.

Demirkale: “Kan bağışında bulunmak insanlık görevidir”

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, korona virüs salgını ve hava sıcaklıklarından dolayı kan stoklarının azalmasından nedeniyle Türk Kızılayı tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına destek verdi.
Türk Kızılayı Samsun Bölge Müdürlüğüne bağlı, Merzifon Atatürk Anıtı önünde yer alan Kızılay gezici kan toplama bağış aracına giden Demirkale, kan bağışında bulundu ve kan bağışının önemini vurguladı. Kanın sadece acil durumlarda değil, sürekli ihtiyaç olduğunun altını çizen İlçe Kaymakamı Demirkale burada yaptığı açıklamada, “Kan tek kaynağı insan olan ve başka hiç bir yolla üretilemeyen biyolojik bir maddedir. Kan bütün dünyada gönüllü ve karşılık beklemeyen bağışçılar aracılığıyla sağlanmaktadır” diye konuştu.
Her yıl binlerce insanın kan bulamadığı için hayata veda ettiğine dikkat çeken İlçe Kaymakam Demirkale, “Her yıl binlerce insan, bir kaza veya hastalık sonucunda kan bulamadığı için hayatını kaybetmektedir. Kana kimin ne zaman ihtiyacının olacağını bilemezsiniz. O yüzden kan verebilecek durumda olan sağlıklı her bireyin kan bağışında bulunması insanlık görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle kan bağışına katkıda bulunan vatandaşlarımıza ve Kızılay kan merkezi çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

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