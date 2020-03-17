Demirtaş: “Fırsatçılara ve soygunculara fırsat vermemeliyiz”

Korona virüsüne karşı alınan tedbirlerin önemine dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Bu tür ortamlarda kaos oluşturmak isteyen ve krizi kendilerine ekonomik kazanç olarak devşirmek isteyen fırsatçılara, soygunculara da fırsat vermemeliyiz” dedi.

İlkadım Belediyesi Zabıta ekipleri, Sağlık Bakanlığı Korona Virüsü Bilim Kurulu’nun tavsiyesinin ardından, İçişleri Bakanlığı’nın aldığı yeni tedbirler ilçede hayata geçirdi. Yayınlanan genelge sonrası belirtilen bazı mekanlar saat 00.00 itibarıyla kapanmak üzere hazırlıklarını yapan belediye zabıta ekipleri işletme sahiplerini polis ekipleri uyardı.

“Fırsatçılara, soygunculara da fırsat vermemeliyiz”

Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların ve uzmanların açıklama ve uyarılarını yakından takip ettiklerini dile getiren Başkan Demirtaş, “Bu noktada oto kontrol mekanizmasını kendi içimizde oluşturmalıyız. Bu tür ortamlarda kaos oluşturmak isteyen ve krizi kendilerine ekonomik kazanç olarak devşirmek isteyen fırsatçılara, soygunculara da fırsat vermemeliyiz. Hizmetlerimizin aksamaması için görevli personelimizin ellerinden gelen çabayı en üst düzeyde göstereceklerine yürekten inanıyorum. Meydana gelebilecek aksaklıklar konusunda halkımızın affına sığınarak gösterecekleri özveri için kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.