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Demirtaş: "Kentimizin değerleri gelecek nesillere bırakacağımız emanettir"

ADANA HABERLERİ  | 13.02.2020 14:46 | Son Güncelleme

Anavarza Antik Kenti’nde yapılan restorasyon çalışmaları Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında değerlendirildi.Toplantıda Anavarza Sütunlu Cadde ve Anavarza Kalesi’nin restorasyon çalışmaları tüm detayları ile ele alındı.Vali Yardımcısı Murat Süzen ve ilgili diğer yetkililerin katıldığı toplantıda Vali Demirtaş, 15 Nisan 2014 tarihinde UNESCO Dünya Mirasının Geçici Listesi’ne giren Anavarza Antik Kenti’nde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.Restorasyon çalışmalarının bir an evvel tamamlanması için herkesin titizlikle çalışması gerektiğine vurgu yapan Vali Demirtaş, kentin binlerce yıllık zengin tarihini yansıtan Anavarza Antik Kenti’nde yapılan çalışmaları adım adım takip ettiklerini dile getirdi.Adana’nın birçok doğal, kültürel ve tarihi güzelliğe sahip bir kent olduğunu belirten Vali Demirtaş, “Kentimizin sahip olduğu bu değerler gelecek nesillere bırakacağımız birer emanettir.

Demirtaş: "Kentimizin değerleri gelecek nesillere bırakacağımız emanettir"

Anavarza Antik Kenti’nde yapılan restorasyon çalışmaları Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında değerlendirildi.
Toplantıda Anavarza Sütunlu Cadde ve Anavarza Kalesi’nin restorasyon çalışmaları tüm detayları ile ele alındı.
Vali Yardımcısı Murat Süzen ve ilgili diğer yetkililerin katıldığı toplantıda Vali Demirtaş, 15 Nisan 2014 tarihinde UNESCO Dünya Mirasının Geçici Listesi’ne giren Anavarza Antik Kenti’nde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.
Restorasyon çalışmalarının bir an evvel tamamlanması için herkesin titizlikle çalışması gerektiğine vurgu yapan Vali Demirtaş, kentin binlerce yıllık zengin tarihini yansıtan Anavarza Antik Kenti’nde yapılan çalışmaları adım adım takip ettiklerini dile getirdi.
Adana’nın birçok doğal, kültürel ve tarihi güzelliğe sahip bir kent olduğunu belirten Vali Demirtaş, “Kentimizin sahip olduğu bu değerler gelecek nesillere bırakacağımız birer emanettir. Bizler bu sorumluluğumuzun bilinciyle ilimizin kültürel varlıklarını korumak ve ayağa kaldırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Toplantı, görüş alışverişinin ardından yapılacak projelerle ilgili değerlendirmelerin yapılmasıyla son buldu.

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