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Demiryolcular yarım asır yıl sonra bir araya gelerek Uludağ’a kültür gezisi düzenlediler

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 12.03.2020 12:51 | Son Güncelleme

Eskişehir’deki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (T.C.D.D) Çıraklık Okulu’nda birlikte okuyan ve emekli olan demiryolcular, hep birlikte Uludağ’a kültür gezisi düzenlediler.Kültür gezisi yoğun ilgi gördü ve beğeni topladı.

Eskişehir’deki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (T.C.D.D) Çıraklık Okulu’nda birlikte okuyan ve emekli olan demiryolcular, hep birlikte Uludağ’a kültür gezisi düzenlediler.
Kültür gezisi yoğun ilgi gördü ve beğeni topladı. Eskişehir Demiryolları Çıraklık Okulu Mezunları Emeklileri Derneği adına kültür gezisi ile ilgili ortak açıklama yapan Veysel Kutlu, Ali Tarazan Celal Tunalıer, ‘’Bizler yarım asır yıl sonra bir araya gelerek bilgi, kültürümüzü artırmak ve kaynaşmak için Uludağ’a hep birlikte kültür gezisi düzenledik. Uludağ’a kültür gezimiz harika ve güzel bir şekilde geçti. Çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi belirli bir zaman diliminde hep birlikte gerçekleştirmekteyiz. Uludağ Kayak Merkezi’ni hep birlikte gezdik ve Uludağ’da mangal partisi düzenledik. Uludağ’a kültür gezimiz yorucu ama, mutlu edici bir gün olarak geçti’’ dedi.

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