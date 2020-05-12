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Demiryollarında ilaçlama yapılacak; 10 gün adreslere yaklaşmayın

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 12.05.2020 14:43 | Son Güncelleme

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından 14 Mayıs-1 Haziran 2020 tarihleri arasında; Konya-Akşehir, Akşehir-Afyon, Afyon-Dumlupınar, Afyon-Dinar, Dinar-Kaklık, Dinar-Gümüşgün-Burdur, Gümüşgün-Bozönü-Isparta, Afyon-Kütahya, Kütahya-Eskişehir, Kütahya-Tavşanlı-Tunçbilek, Tavşanlı-Dursunbey, Dursunbey-Balıkesir istasyonlarında ve istasyonları arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı ve bu süreçte vatandaşların 10 güne kadar oralara yaklaşmaması gerektiği duyuruldu.Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturmaktadır.

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından 14 Mayıs-1 Haziran 2020 tarihleri arasında; Konya-Akşehir, Akşehir-Afyon, Afyon-Dumlupınar, Afyon-Dinar, Dinar-Kaklık, Dinar-Gümüşgün-Burdur, Gümüşgün-Bozönü-Isparta, Afyon-Kütahya, Kütahya-Eskişehir, Kütahya-Tavşanlı-Tunçbilek, Tavşanlı-Dursunbey, Dursunbey-Balıkesir istasyonlarında ve istasyonları arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı ve bu süreçte vatandaşların 10 güne kadar oralara yaklaşmaması gerektiği duyuruldu.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturmaktadır. Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demiryolu güzergâhı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca; vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları ve ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur” dedi.

İlaçlama tarihleri ve güzergâhı
Açıklamasında hangi günlerde nerelerde bu ilaçlama yapılacağı konusunda da bilgi verdi.
Açıklamaya göre; 14 Mayıs tarihinde Konya-Akşehir arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında, 15 Mayıs tarihinde Akşehir-Afyon arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında, 16 Mayıs tarihinde Afyon-Dumlupınar arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında, 17 Mayıs tarihinde Afyon-Dinar arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında, 18 Mayıs tarihinde Dinar-Kaklık arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında, 19 Mayıs tarihinde Dinar-Gümüşgün-Burdur arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında, 20 Mayıs tarihinde Gümüşgün-Bozanönü-Isparta arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında, 28 Mayıs tarihinde Afyon-Kütahya arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında, 29 Mayıs tarihinde Kütahya-Eskişehir arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında, 30 Mayıs tarihinde Kütahya-Tavşanlı-Tunçbilek arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında, 31 Mayıs tarihinde Tavşanlı-Dursunbey arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında, 1 Mayıs tarihinde Dursunbey-Balıkesir arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında ilaçlama yapılacaktır.

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