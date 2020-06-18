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’Demokrasi Parkı’ yaza hazırlanıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.06.2020 14:22 | Son Güncelleme

Burhaniye’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açılışı yapılan park, yaz sezonu için revize ediliyor.

’Demokrasi Parkı’ yaza hazırlanıyor

Burhaniye’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açılışı yapılan park, yaz sezonu için revize ediliyor. İlçenin en çok rağbet gören yeşil alanlarının başında gelen ve liman bölgesinde özellikle yazlıkçı ve turistlerin ilgi odağı olan Demokrasi parkı, Burhaniye Belediyesi tarafından yeni sezon için bakım ve peyzaj çalışmalarıyla güzelleştiriliyor.
Toplamda 10 bin m2 alan üzerine kurulu, içerisinde engelli salıncağı bulunan 2 adet çocuk oyun grubu, 7 bin m2 yeşil alanı olan Demokrasi parkı, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla yaz aylarına hazırlanıyor. Otomatik ve damlama sulama sistemiyle donatılmış olan parkın, ilk etapta çimlerinin biçim işlemleriyle birlikte mevsimlik çiçek dikime ve toprak üstü gübreleme çalışmaları yapılıyor. Led’li ışıklandırma sistemine sahip olan Demokrasi parkının çiçeklendirme ve bitkilendirme çalışmaları da titizlikle sürdürülüyor.

’Demokrasi Parkı’ yaza hazırlanıyor

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