YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Demre’deki besicilerin ihtiyaçları belirlendi

Demre’deki besicilerin ihtiyaçları belirlendi

22.01.2021 14:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Demre’deki besicilerin ihtiyaçları belirlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri ilçe ilçe gezerek, verilecek desteklemeler ile ilgili etüt çalışması yaparak besicileri bilgilendiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri ilçe ilçe gezerek, verilecek desteklemeler ile ilgili etüt çalışması yaparak besicileri bilgilendiriyor. Büyükşehir ekipleri son olarak Demre’de bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Yerelden kalkınma hamlesiyle tarım ve hayvancılığa yönelik desteklemelerde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri ilçe ilçe gezerek üreticilerle buluşuyor. Tarımsal sorunları kaynağında tespit etmek ve kısa sürede çözüme kavuşturmak için geçtiğimiz günlerde Demre ilçesinde 8 mahallede üreticilerle bir araya gelen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bu ziyaretten çıkan sonuçları değerlendirerek teknik ekipleriyle Demreli besicileri bir kez daha ziyaret etti.
Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü’ne bağlı veteriner hekimler verilecek desteklerle ilgili olarak, Demre’nin Çağman, Belören ve Davazlar Mahallelerinde üreticilerle buluştu. Küçük ve büyükbaş hayvan üreticilerine yönelik etütlerin ardından hayvan üreticilerine gerekli desteklere başlanacağı bildirildi. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi Demreli hayvan üreticilerine hastalık önleyici veterinerlik hizmetleri, iç-dış parazit uygulaması, tırnak bakımı ve küçükbaş ve büyükbaş yetiştiriciliği konusunda bilgilendirme yaptı. Büyükşehir veterinerleri ayrıca hayvanların bakım alanının uygunluğu hakkında bilgilendirme ve önerilerde de bulundu.

Demre’deki besicilerin ihtiyaçları belirlendi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Antalya Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
06:36
Sabah
07:59
Öğle
13:14
İkindi
15:55
Akşam
18:18
Yatsı
19:36

Antalya Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cuma

Burdur Eczanesi
Muratpasa
Güven Eczanesi
Muratpasa
Koza Eczanesi
Muratpasa
Ömür Eczanesi
Muratpasa
Sentez Eczanesi
Muratpasa
Yunus Emre Eczanesi
Muratpasa
Erdoğan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

Kumköy’de plaj temizliği

Kumköy’de plaj temizliği

Antalya'da ocak ayında deniz keyfi

Antalya'da ocak ayında deniz keyfi

Gündoğmuş Ortakonuş Mahallesi’nde su sevinci

Gündoğmuş Ortakonuş Mahallesi’nde su sevinci

Balbey Kentsel Yenileme Projesi şehir plancılarına anlatıldı

Balbey Kentsel Yenileme Projesi şehir plancılarına anlatıldı

Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde karne heyecanı

Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde karne heyecanı

Selde evi zarar gören aileye Muratpaşa Belediyesi’nden destek

Selde evi zarar gören aileye Muratpaşa Belediyesi’nden destek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.