Demre’ye 4 yeni içme suyu kuyusu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre’nin içme suyu ihtiyacını karşılamak için Köşkerler Mahallesi’ne 4 adet kuyu açtı.

ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından, Demre ilçe merkezinin içme suyu ihtiyacının karşılanması için Köşkerler Mahallesi’ne 4 adet yeni kuyu açıldı. Açılan kuyulardan merkez şebekesini besleyen ana depoya bağlantı yapılabilmesi amacıyla boru hattının Demre Çayı geçişi de tamamlandı.

Demre’de içme suyu hattı deplase edildi

Yine Demre’nin Gürses Mahallesi’nde içme suyu hattının bir bölümünün, özel mülk olan tarım arazisi altında kaldığını belirleyen ASAT yetkilileri, hattın ilgili bölümünü deplase etmek için çalışma başlattı. Ekipler sera arazisi altından geçen 800 metre uzunluğundaki hattı deplase ederek farklı güzergâhtan boru hattı imalatını tamamladı. Böylece içme suyu hattı güvenli alana alındı.

