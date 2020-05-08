Denetim yapanlar da denetlendi

Malatya’da trafik haftası nedeniyle denetim yapan trafik görevlileri de denetlendi.

Her yıl mayıs ayının ilk cumartesi “Karayolu Trafik Güvenliği Günü”, bu günü takip eden hafta ise “Karayolu Trafik Haftası ” olarak kutlandığından, Malatya Vali Aydın Baruş ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya- Elazığ kara yolu araç kontrol noktasına gelerek denetimlerde bulundu. İlk olarak karayolunda büyük tehlike oluşturan reflektörsüz römorklara reflektör takan Vali Baruş, hafta kapsamında yaklaşık 700 traktör römorkuna reflektör takılacağını söyledi. Ayrıca karayolu güvenliği için hazırlanan sine vizyonu da izleyen Vali Baruş, yol denetimine katılarak vatandaşlara maske ve dezenfektan hediye etti. Baruş, sürücülere hem korona virüsten korunmaları hem de trafik de olumsuzluk yaşamamaları için çeşitli uyarılarda bulundu. Vali Aydın Baruş, denetimlerle ve haftayla ilgili yaptığı açıklamada, “Korona virüs nedeniyle Trafik Haftası etkinliklerinde değişikliğe gidildi. Sosyal organizasyonları gerçekleştiremiyoruz. Öncelikle ilimiz tarımsal faaliyetleri yüksek olmasından ötürü traktörlerin karayolunda seyirleri de artıyor. Burada traktör römorklarına reflektör monte ettik. Ülkemizde alınan yoğun trafik tedbirleri neticesinde ölümlü ve yaralanmalı kazalarda ciddi düşüş var. Önemli olan vatandaşlarımızın, sürücülerimizin bu kurallara riayet etmeleri. Bu bilinci çocuklarımıza aşılayabilirsek karayolu trafiği hepimiz için daha güvenli bir yer olur” ifadelerini kullandı.

Trafik maket araç sayısı 4’den 6’ya çıkarıldı

Malatya’daki trafik maket araç sayısı 4 iken 6’ya çıkarıldığına dikkat çeken Vali Baruş, “Emniyet Müdürlüğü görevlileri hafta kapsamında korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlarımızın sağlığına dikkati çekmek için sürücülere maske ve dezenfektan de dağıtıyorlar. Karayolu güvenliği için afiş ve pankartlar asıyorlar. Billboardlarda bu görsellere yer veriliyor” dedi.

