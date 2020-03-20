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Denetime çıkan maliye ekipleri, sahte dezenfektanları polise teslim etti

AYDIN HABERLERİ  | 20.03.2020 10:03 | Son Güncelleme

Aydın Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Korona virüsü fırsatçılarına yönelik yapılan denetimler kapsamında bir medikal mağazasında çok miktarda dezenfektan adı ile piyasaya sürülmek istenen faturasız ve şüpheli ürün ele geçirildi.

Denetime çıkan maliye ekipleri, sahte dezenfektanları polise teslim etti

Aydın Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Korona virüsü fırsatçılarına yönelik yapılan denetimler kapsamında bir medikal mağazasında çok miktarda dezenfektan adı ile piyasaya sürülmek istenen faturasız ve şüpheli ürün ele geçirildi. Maliye ekipleri tarafından şüpheli malzemelerin tespiti üzerine durum, Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerine bildirildi.
Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü nedeniyle haksız kazanç sağlamak isteyen bazı kişi ve kurumları engellemek amacıyla denetimlerine sıklaştıran Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı ekipleri gece gündüz çalışmaya başladı. Gıda ürünü satışı yapan iş yerlerinin yanı sıra, sağlık, medikal ve temizlik ürünü satan iş yerlerine de ansızın denetleyen ekipler Meşrutiyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir medikal firmasında yaptıkları denetimde çok miktarda faturası da bulunmayan dezenfektan adı ile piyasaya sürülen şüpheli ürün tespit etti. Maliye ekipleri konuyla ilgili tutanak tutup durumu KOM ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.

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