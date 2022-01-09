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  4. Deneyimli savunmacı bir anda yere yığıldı! Takım arkadaşları, sağlık ekibinin ne yaptığını görünce gözyaşlarına boğuldu

Deneyimli savunmacı bir anda yere yığıldı! Takım arkadaşları, sağlık ekibinin ne yaptığını görünce gözyaşlarına boğuldu

09.01.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar ligi ekiplerinden Al Wakrah takımının formasını giyen Ousmane Coulibaly, Al Rayyan'la oynanan mücadelede kalp krizi geçirdi. Takım arkadaşlarının gözyaşları arasında kalp masajı yapılan Coulibaly apar topar hastaneye kaldırılırken Malili futbolcunun durumu ciddiyetini koruyor.

Deneyimli savunmacı bir anda yere yığıldı! Takım arkadaşları, sağlık ekibinin ne yaptığını görünce gözyaşlarına boğuldu

Katar Ligi'nde oynanan Al Wakrah-Al Rayyan karşılaşmasında ev sahibi takımın savunmacısı Ousmane Coulibaly kalp krizi geçirdi. Oyunun durmasıyla hemen sağlık ekipleri sahaya koştu ve futbolcuya müdahale etti.

KALP MASAJI YAPILDI

Sağlık ekipleri hayatta tutmak için büyük çaba gösterdikleri Malili futbolcuya kalp masajı yaptı. Etrafında büyük bir kalabalık olan 32 yaşındaki savunmacının o anları tribündeki taraftarları da derinden yaradı.

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TAKIM ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Malili futbolcunun takım arkadaşları gözyaşlarına engel olamadı. Müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Malili futbolcunun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Katar Mali
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