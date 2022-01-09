Deneyimli savunmacı bir anda yere yığıldı! Takım arkadaşları, sağlık ekibinin ne yaptığını görünce gözyaşlarına boğuldu

Katar Ligi'nde oynanan Al Wakrah-Al Rayyan karşılaşmasında ev sahibi takımın savunmacısı Ousmane Coulibaly kalp krizi geçirdi. Oyunun durmasıyla hemen sağlık ekipleri sahaya koştu ve futbolcuya müdahale etti.

KALP MASAJI YAPILDI

Sağlık ekipleri hayatta tutmak için büyük çaba gösterdikleri Malili futbolcuya kalp masajı yaptı. Etrafında büyük bir kalabalık olan 32 yaşındaki savunmacının o anları tribündeki taraftarları da derinden yaradı.

TAKIM ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Malili futbolcunun takım arkadaşları gözyaşlarına engel olamadı. Müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Malili futbolcunun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.



