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DENİB’den sektörel ziyaretler

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.07.2020 14:32 | Son Güncelleme

Denizli İhracatçılar Birliği üye firmalarına sektörel ziyaretler düzenlemeye başladı.

DENİB’den sektörel ziyaretler

Denizli İhracatçılar Birliği üye firmalarına sektörel ziyaretler düzenlemeye başladı. DENİB bünyesinde görevli çalışanlardan oluşturulan farklı ekipler, ihracatçı firmaları ziyaret ederek hem Birlik faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapıyor hem de ihracata ilişkin karşılıklı fikir alış verişinde bulunuyor.
Haziran ayı içinde kısa bir sürede 66 firmanın ziyaret edildiğini belirten DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “DENİB’de görevli çalışma arkadaşlarımızdan oluşturduğumuz ekipler üye firmalarımızı ziyaret ediyor. Hedefimiz tüm firmalarımızı işyerlerinde ziyaret etmek.” dedi.
Farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve sayıları 3.000’i bulan Denizli İhracatçılar Birliği üyeleri tarafından 180’den fazla ülkeye 2.800’e yakın ürün ihraç ediliyor. Yıllık ihracatı 2,5 milyar USD’ye ulaşan DENİB, ihracatçı firmalarına ziyaretler düzenlemeye başladı.
Tekstil ve konfeksiyon, gıda, mermer, makine, kablo, bakır, ambalaj gibi farklı sektörlere yönelik organize edilen ziyaretlerde sektörlerin mevcut durum analizi yapılarak uluslararası pazarlardaki rekabetçiliğini etkileyebilecek değişkenler üzerinde duruluyor.

“Hedefimiz tüm üyelerimizi ziyaret etmek”
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, DENİB bünyesinde 27 ihracatçı sektör olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Bilindiği gibi, Denizli ülkemiz ihracatının önemli oyuncularından biri konumunda. Bu başarıda aslan payı elbette gece gündüz çalışan, dünyanın her noktasında Denizli’nin ihracat bayrağını dalgalandıran ihracatçılarımızın.
Yeni projemizle, DENİB bünyesinde görev yapan çalışma arkadaşlarımızdan sektör ekipleri oluşturduk. Çok kısa bir sürede 66 firmayı ziyaret ettik. Ziyaretlerde faaliyetlerimizi detaylı olarak anlatıyoruz. İhracatın seyrini ve firmalarımızın beklentilerini konuşuyoruz. Farklı fikirlere ve çözüm önerilerine her zaman açığız. İhracatçı firmalarımızın görüşleri bizim için çok değerli ve gelecek planlarımız için de büyük önem arz ediyor. Bu ziyaretlerde elde ettiğimiz geri bildirimlerle yeni projelere imza atacağız. Hedefimiz tüm üyelerimizi ziyaret etmek”

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Pamukkale
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