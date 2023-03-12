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Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e ağır sözler! "Utanmıyor musun?"

12.03.2023 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent'i hedef alan Deniz Akkaya yeni açıklamalarda bulundu. "Beni mahkemeye ver ki her şeyi anlatayım. Utanmıyor musun Haluk Levent? Davaya vermeni heyecanla bekliyorum" diyen eski manken sosyal medyada gündemde...

Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e ağır sözler! "Utanmıyor musun?"

Eski manken Deniz Akkaya, AHBAP Derneği'nin kurucusu ve başkanı şarkıcı Haluk Levent'in dolandırıcı olduğuna dair yaptığı açıklamalarla gündemde. İddialar bitmeyen Akkaya Haluk Levent'in kendisine dava açacağını duyunca yeni açıklamalar yaptı.

Çeşitli iddialarda bulunan eski manken "Bize Cenk Erenler telefon açıyor gel evde buluşalımlar. Bu ne demek? Gör beni göreyim seni? Sen utanmıyor musun? Bizim buradan bir kuruş kazancımız yok. Utanmıyor musun?" dedi.

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"Ben korkmam" diyen Deniz Akkaya konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Gel paramı indirdim... Oğuzhan Bey'e de teklifte bulunmuş, mesajlarımı yalanlarsa parasını verecekmiş. Bunların hepsini davada konuşacağız sen beni ver ki mahkemeye bunları konuşalım.Can Bey mesela kimin üzerinden aldı parayı ne kadar yemlendi. Bu arada dile getirmediğim mağdurlar var. Davaya vermeni heyecanla bekliyoruz."


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