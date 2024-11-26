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Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı! Hakime tehdit ve hakaret...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.11.2024 10:43
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Son dönemde kızıyla yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Deniz Akkaya hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tehdit ve hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. Akkaya'nın gözaltına alınmasına karar verildi.

Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı! Hakime tehdit ve hakaret...

Eski manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, kızının telefonunu ele geçirdikten sonra kendisinden habersiz yurt dışı planları yaptığını öğrendiğini daha sonra ise telefonuna el koyduğunu ve kızının saldırısına uğrayıp kendisini 1,5 saat balkona kilitlediğini açıklamıştı.

Akkaya'nın kızı hakkında yaptığı paylaşımların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmiş ve Ayşe'nin babası Efe Önbilgin'e teslim edilmesine karar verilmişti.

AKKAYA KIZI

MAL VARLIĞINA TEDBİR KONMUŞTU

Eski eşi ve kızıyla davalık olan Deniz Akkaya'nın eski eşinin talebi üzerine açılan davalar sonrası tüm mal varlığına tedbir konuldu. Hatta akıl sağlığının tespiti için Akkaya hastaneye sevk edilmişti.

GÖZALTI KARARI

Gazeteci Ceylan Sever sosyal medya hesabından, Deniz Akkaya hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını ve Akkaya'nın gözaltına alınmasına karar verildiğini açıkladı.

ceylan sever

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Deniz Akkaya
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