Deniz Bulutsuz'dan Ozan Güven sorularına yanıt

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu eski sevgilisi Ozan Güven tarafından şiddete maruz kaldığını ve darbedildiğini iddia eden Deniz Bulutsuz, önceki gün Bebek'te arkadaşları ile birlikte yürüyüş yaparken görüntülendi.

Gazetecilerin yaşadığı olay sonrası açılan davanın sürecinin nasıl ilerlediğini sorması üzerine Bulutsuz, "Arkadaşlar yapmayın. Dava devam ediyor. Konuşamam" dedi.



Bunun üzerine muhabirlerin, "Davada herhangi bir yayın ya da konuşma yasağı mı var?" sorusuna Bulutsuz, "Bu konular açıldığında kendimi çok kötü hissediyorum. Lütfen sormayın" diyerek, yürüyüşüne devam etti.

28 yaşındaki Deniz Bulutsuz, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Ozan Güven'den şiddet gördüğünü öne sürmüştü.



