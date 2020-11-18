Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızı Demet Özdemir, Ozan Güven’in darp ettiği iddia edilen eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a destek verdi!

Geçtiğimiz aylarda oyuncu Ozan Güven’in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, Güven’in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Magazin gündemine bomba gibi düşen darp iddialarının ardından Deniz Bulutsuz’a destek paylaşımları yapılmıştı. Sessizliğini koruyan Deniz Bulutsuz, Demet Özdemir’in paylaşımında ortaya çıktı. Demet Özdemir’in paylaşımı sosyal medyanın dikkatini çekti.

‘TARİFİ YOK SANA SARILMANIN’

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yakın arkadaşı Deniz Bulutsuz’la bir fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncu paylaşımına, “Tarifi yok sana sarılmanın. İşte tam böyle hissediyorum” notunu ekledi.

Demet Özdemir’in jestine Deniz Bulutsuz’dan anında cevap geldi. Deniz Bulutsuz Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “İade-i fotoğraf. Güzel kalbiyle sım sıkı sıkı sıkı saran biri” ifadelerini kullandı. İkilinin karşılıklı paylaşımları sevenlerinin yüzünü güldürdü.

