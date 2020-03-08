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Deniz kaplumbağası kalp masajı ile hayata döndürüldü

AYDIN HABERLERİ  | 08.03.2020 13:14 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaralı halde bulunan İribaş Deniz Kaplumbağası (Caretta Caretta) kalp masajı ile hayata döndürüldü.Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlimiz Kuşadası ilçesinde yaralı halde bulunan İribaş Deniz Kaplumbağası (Caretta caretta) ekiplerimiz tarafından alınarak Muğla İztuzu Plajında bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Merkezine (DEKAMER) nakledilmiştir.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaralı halde bulunan İribaş Deniz Kaplumbağası (Caretta Caretta) kalp masajı ile hayata döndürüldü.
Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlimiz Kuşadası ilçesinde yaralı halde bulunan İribaş Deniz Kaplumbağası (Caretta caretta) ekiplerimiz tarafından alınarak Muğla İztuzu Plajında bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Merkezine (DEKAMER) nakledilmiştir. Yolculuk sırasında kalbi duran açık herhangi bir yarası bulunmayan Kaplumbağaya DEKAMER’de bulunan uzman personelce yapılan kalp masajı ve suni solunum desteği sağlanarak tekrar hayata döndürülmüştür.
Gerekli tedavilerine başlanan Caretta caretta’nın durumu ciddiyetini korumaktadır” denildi.

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