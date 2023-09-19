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Deniz Küreği Milli Takımı, Antalya'da kampa girdi 

19.09.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Deniz Küreği Milli Takımı, 29 Eylül-1 Ekim tarihlerinde İtalya'nın Barletta kentinde yapılacak Deniz Küreği Beach Sprint Dünya Şampiyonası hazırlıkları için Antalya'da kampa girdi.

Manavgat ilçesindeki uygulama otelde 5'i erkek, 3'ü kadın 8 sporcu ile kampa giren takım, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Organizasyon Kurul Başkanı Yalçın Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, deniz küreği sprint dalında ilk kez milli takım kampı düzenlediğini söyledi.

Milli takımın ilk defa bu şampiyonaya katılacağını belirten Özcan, "Deniz küreği sprint dünyada çok yeni bir branş. Bu branşın 2028 olimpiyatlarına eklenmesi gündemde. Biz de şimdiden hazırlıklarımıza başladık." dedi.

Başarılı bir kadroyla kamp yaptıklarını dile getiren Özcan, şampiyonaya iddialı bir şekilde hazırlandıklarını ifade etti.

Özcan, gençler ve büyükler kategorilerinde yarışlara katılacaklarını kaydetti.

SPORCULAR MADALYAYA ODAKLANDI

Milli sporcu Fatih Ünsal da yaklaşık 14 yıldır kürek sporu yaptığını anlatarak, "Deniz küreği sprint ile bu sene ilk defa tanıştım. 14 yıl içinde 5 dünya şampiyon madalyası ile ulusal ve uluslararası birçok yarışlarda dereceler elde ettim. Şimdi ilk defa deniz küreğinde kendimizi göstermek istiyoruz. İnşallah oradan madalyayla dönmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Milli sporcu Ebru Akınal ise 6 yıldır kürek sporu yaptığını ve bu yıl ilk kez düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası'ndan sonra milli takıma seçildiğini belirterek, şampiyonadan derece almayı hedeflediğini söyledi.

Türkiye Deniz Küreği Milli Takımı'nın Antalya kampı 25 Eylül'de sona erecek.

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antalya Manavgat kamp kürek milli takım

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