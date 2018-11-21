SPOR

Deniz Türüç: Formamı çok özledim

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 21.11.2018 11:48 | Son Güncelleme

Haftalardır Kayserispor formasından uzak kalan Deniz Türüç, Alanyaspor maçında da görev alamayacak.

Deniz Türüç: Formamı çok özledim

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak Kayserispor'da 7 oyuncu forma giyemeyecek. Sakatlar kervanında bulunan Deniz Türüç de bunlardan birisi. Haftalardır formasına uzak kalan Deniz, oynayacağı günü adeta iple çeker oldu.

Ligde son olarak Konyaspor ile oynanan maçta görev alan ve o günden beri takımından ayrı kalan Deniz, "Artık oynamak istiyorum. Alanyaspor maçında da maalesef takımımdaki yerimi alamayacağım. Ama Trabzonspor maçında artık sahaya çıkmak istiyorum. O maçta görev alabilmek için sıkı çalışıyorum. Umarım tekrar bir şanssızlık yaşamam" dedi.

Deniz Türüç, bu sezon Kayserispor forması ile 6 maçta görev alırken 496 dakika sahada kaldı ve 2 asist yaptı. Sakatlığından ötürü Alanyaspor deplasmanına götürülmeyecek futbolcular arasında bulunan Deniz Türüç, bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor maçında takımındaki yerini alabilecek.

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Spor Toto Süper Lig Kayserispor deniz türüç alanyaspor

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