Deniz Türüç'ün inadı Trabzon maçına damga vurdu! Bedelini ağır ödeyebilir

Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, eski takımına karşı Gaziantep maçı kadrosuna göre 3 değişiklik yaptı. Avcı, Uğurcan Çakır, Anthony Nwakaeme, Marlon Rodrigues'in yokluğunda genç oyunculara şans verdi. Uğurcan'ın yerine kalede Kağan Moradaoğlu'na eldivenleri teslim eden Avcı, defansın solunda Faruk Can Genç'e, orta sahada ise Yunus Mallı'ya forma verdi.

KALEYİ 2003 DOĞUMLU KAĞAN KORUDU

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un yokluğunda Trabzonspor'un kalesini koruyan 2003 doğumlu oyuncu Kağan Moradaoğlu ilk resmi maçına Medipol Başakşehir deplasmanında çıktı. Böylelikle ligin en genç oyuncuları arasına giren Kağan lig tarihinde Trabzonspor'un kalesine geçen en genç futbolcu oldu. Moradaoğlu, Medipol Başakşehir maçında Uğurcan Çakır'ın eldivenleriyle çıktı.

DENİZ TÜRÜÇ KENARDA İĞNE OLDU

Mücadelenin 30. dakikasında Deniz Türüç sakatlık geçirdi. Kenara gelen Deniz Türüç oyuna dahil oldu ve kendini yere bıraktı. Tekrar kenara gelen Deniz Türüç kenarda tedavi gördü. Ağrı kesici iğne yapılan Deniz tekrar oyuna girerek kendini denedi. Oyunda kalmakta direnen Deniz Türüç 38. dakikaya kadar dayanabildi. Daha fazla dayanamayan Deniz Türüç kenara değişiklik işareti yaptı. Sedye ile kenara gelen Deniz'in yerine Gulbrandsen oyuna dahil oldu.

BEDELİNİ AĞIR ÖDEYEBİLİR

Sakatlandığı anda maçtan çıkmak yerine iğne olarak devam eden Deniz Türüç'ün birkaç hafta sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi. Yıldız futbolcunun durumu yapılacak son kontrollerden sonra netleşecek.

